Кайл Уокър: Можем да се справим без Де Бройне

Манчестър Сити може да справи с евентуално дълго отсъствие на плеймейкъра Кевин де Бройне, който получи контузия в коляното в сряда, заяви защитникът Кайл Уокър.

Here's the full story as @ManCity confirm that Kevin De Bruyne suffered a knee injury in training today.



https://t.co/Bhe6JCVECj pic.twitter.com/fnCBuoLNg4