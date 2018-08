Митрович: Головете водят до пристрастяване

Нападателят Александър Митрович вярва, че може да подобри изявите си във Фулъм в сравнение с миналия сезон. 23-годишният голмайстор изкара период под наем от Нюкасъл в клуба от Западен Лондон, вкарвайки 12 гола в 17 двубоя във втора дивизия. Фулъм спечели промоция за Висшата лига и в първия кръг от новата кампания загуби с 0:2 срещу Кристъл Палас.

