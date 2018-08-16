Стана ясно кой ще ръководи дербито в Разград

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Папараци спипаха Кендъл Дженър на яхта с гаджето й баскетболист
Кендъл Дженър и половинката й - баскетболистът от НБА Бен Симънс, бяха забелязани да разпускат на яхта в сряда. 22-годишният модел и нейният любим бяха придружени от сестра й Клои Кардашян и нейното гадже Тристан ...Виж още
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Първа лига
Дербито между шампиона Лудогорец и лидера в Първа лига ЦСКА-София е поверено на Николай Йорданов, съобщават от БФС. Георги Кабаков пък ще ръководи пловдивския сблъсък между Ботев и Локомотив. Ето всички назначения за петия кръг в Първа лига:4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
17 Авг 2018 г. Петък 18:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ОФК Дунав 2010
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
СН: Евгени Тодоров Геров
17 Авг 2018 г. Петък 20:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Георги Крумов Виделов
18 Авг 2018 г. Събота 18:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Мартин Живков Богдев
18 Авг 2018 г. Събота 21:00 ч.ПОФК Ботев Враца - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков
19 Авг 2018 г. Неделя 18:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Септември
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
19 Авг 2018 г. Неделя 21:00 ч.ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Димитър Панайотов Костов
20 Авг 2018 г. Понеделник 20:30 ч.ФК Верея - ФК Витоша
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Кольо Димитров Данев
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(Гост) 11
отговор
морето-берое ше е интересно сложили са топ рефер Рейтинг: 1 0
(Гост) 10
отговор
Ужассссссс,ЦСКА трябва незабавно да скочат,този е платен поръчков съдия,никога няма да бъде допуснат до Армията Рейтинг: 3 4
(Гост) 9
отговор
Тоя със сигурност ще се наг.ъзи на някой! Няма да има безпристрастно съдийство. Рейтинг: 5 3
(Гост) 8
отговор
Този мач ще бъде зриво опасен . Ако цесека- София почнат с балтиите ще има бои между играчите червени картони Възможное срещата дане завърши Рейтинг: 2 4
(Гост) 7
отговор
Значи отиваме в Разград със съдията си. Рейтинг: 9 0
(Гост) 6
отговор
Николайчо ,,,К"У"Р"ВО лфффскрска внимавай в картинката ,,,пътя до София е много и е тъмно !! Рейтинг: 0 8
(Гост) 5
отговор
Е добре ве, нали се бях разбрал с Тасков да ни свири мача... заеби.Ще звънна на чорбаджийката да му кажа да прибира ръцете.. то се е видяло Рейтинг: 9 2
(Гост)
Така де.. Кабаков, то същата работа Рейтинг: 7 1
(Гост)
Тъпан, звъни и на Моци да прибере ръцете тогава Рейтинг: 2 4
(Гост) 4
отговор
Ловеч си идват пак 14 накуп,дано си носи картоните тая! Рейтинг: 8 4
(Гост) 3
отговор
Поръчка срещу Слабия сега ще пратят някой да довърши работата срещу Цска. Този свири по супер скандален начин мача реванш с Пефски. Отмени редовен гол на Цска остави ги да си ритат колкото искат Рейтинг: 7 10
(Гост) 2
отговор
Този съдия ако ни пореже...вадя ГМО-то от терена!! Имам опит!! Рейтинг: 18 4
(Гост) 1
отговор
на кои ли ще се нагъзи този. Рейтинг: 6 0