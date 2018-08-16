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Първа лига

Стана ясно кой ще ръководи дербито в Разград

16 август 2018 | 11:46 - Обновена
Стана ясно кой ще ръководи дербито в Разград
Дербито между шампиона Лудогорец и лидера в Първа лига ЦСКА-София е поверено на Николай Йорданов, съобщават от БФС. Георги Кабаков пък ще ръководи пловдивския сблъсък между Ботев и Локомотив. Ето всички назначения за петия кръг в Първа лига:

17 Авг 2018 г. Петък 18:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ОФК Дунав 2010
ГС: Валентин Станчев Железов   АС1: Станимир Илков Илков   АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов 
СН: Евгени Тодоров Геров  
 
17 Авг 2018 г. Петък 20:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое
ГС: Станислав Тошев Ставров   АС1: Георги Йорданов Дойнов   АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Георги Крумов Виделов  
 
18 Авг 2018 г. Събота 18:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Николов Кабаков   АС1: Мартин Веселинов Маргаритов   АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Мартин Живков Богдев  
 
18 Авг 2018 г. Събота 21:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков   АС1: Мирослав Максимов Иванов   АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков  
 
19 Авг 2018 г. Неделя 18:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Септември
ГС: Петър Кирилов Костадинов   АС1: Мартин Руменов Ангелов   АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов 
СН: Евгени Георгиев Георгиев  
 
19 Авг 2018 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Николай Йорданов Колев   АС1: Иво Николаев Колев   АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Димитър Панайотов Костов  
 
20 Авг 2018 г. Понеделник 20:30 ч.
ФК Верея - ФК Витоша
ГС: Станислав Георгиев Тодоров  АС1: Мартин Иванов Димитров  АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Кольо Димитров Данев
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 3442

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lupi
(Гост) 11
отговор
16 август 2018 | 15:39

морето-берое ше е интересно сложили са топ рефер Рейтинг: 1 0

DPS
(Гост) 10
отговор
16 август 2018 | 13:40

Ужассссссс,ЦСКА трябва незабавно да скочат,този е платен поръчков съдия,никога няма да бъде допуснат до Армията Рейтинг: 3 4

Евстати
(Гост) 9
отговор
16 август 2018 | 13:27

Тоя със сигурност ще се наг.ъзи на някой! Няма да има безпристрастно съдийство. Рейтинг: 5 3

Левскар
(Гост) 8
отговор
16 август 2018 | 13:24

Този мач ще бъде зриво опасен . Ако цесека- София почнат с балтиите ще има бои между играчите червени картони Възможное срещата дане завърши Рейтинг: 2 4

Баш армеец
(Гост) 7
отговор
16 август 2018 | 13:00

Значи отиваме в Разград със съдията си. Рейтинг: 9 0

red star
(Гост) 6
отговор
16 август 2018 | 12:55

Николайчо ,,,К"У"Р"ВО лфффскрска внимавай в картинката ,,,пътя до София е много и е тъмно !! Рейтинг: 0 8

Гриша Ганчев
(Гост) 5
отговор
16 август 2018 | 12:50

Е добре ве, нали се бях разбрал с Тасков да ни свири мача... заеби.Ще звънна на чорбаджийката да му кажа да прибира ръцете.. то се е видяло Рейтинг: 9 2

Гриша Ганчев
(Гост)
16 август 2018 | 12:51

Така де.. Кабаков, то същата работа Рейтинг: 7 1

vvv
(Гост)
16 август 2018 | 13:37

Тъпан, звъни и на Моци да прибере ръцете тогава Рейтинг: 2 4

:@
(Гост) 4
отговор
16 август 2018 | 12:40

Ловеч си идват пак 14 накуп,дано си носи картоните тая! Рейтинг: 8 4

След скандалната
(Гост) 3
отговор
16 август 2018 | 12:17

Поръчка срещу Слабия сега ще пратят някой да довърши работата срещу Цска. Този свири по супер скандален начин мача реванш с Пефски. Отмени редовен гол на Цска остави ги да си ритат колкото искат Рейтинг: 7 10

Стойкас Стоилас
(Гост) 2
отговор
16 август 2018 | 12:12

Този съдия ако ни пореже...вадя ГМО-то от терена!! Имам опит!! Рейтинг: 18 4

ha ha
(Гост) 1
отговор
16 август 2018 | 11:52

на кои ли ще се нагъзи този. Рейтинг: 6 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Загорчич: Настроени сме боево за мача с Лудогорец
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Треньорът на Славия Златомир Загорчич даде интервю за "Меридиан Мач"  преди утрешния сблъсък с Лудогорец за Суперкупата на България на "Трейс  Арена" в Стара Загора. Ето какво заяви сърбинът с български ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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