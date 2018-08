Фюри: Уайлдър не се е бил със силни противници

Тайсън Фюри зачеркна успехите на световния шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Дионтей Уайлдър. Той определи съперниците на американеца като слаби.

При успех той ще има гарантиран мач с Уайлдър, който ще се състои през ноември или декември. Американецът ще бъде специален телевизионен анализатор на предстоящия сблъсък.

Having some fun at the public workout today in #Belfast with Lineal Heavyweight Champion of the World @Tyson_Fury @frankwarren_tv #ringannouncer #mc #boxing @btsport @BTSportBoxing pic.twitter.com/9AgLjzHLJs