Рууни вкара два гола за победа на Ди Си Юнайтед

Уейн Рууни реализира два гола за победата на Ди Си Юнайтед с 4:1 у дома срещу Портланд Тимбърс в шампионата на САЩ. Английският нападател, който се присъедини към столичани през лятото, изравни за 1:1 в 43-ата минута на двубоя след извеждащо подаване на Ямил Асад.

Рууни се разписа в 68-ата минута от фаул за третия си гол в Мейджър Сокър Лигата през сезона. Ониъл Фишер и Дарън Матъкс също бяха точни в полза на Ди Си, който вече не се намира на последното място в Източната конференция. Самюъл Арментерос се разписа в полза на тима от Портланд.

