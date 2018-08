Тенис Мугуруса отпадна, Вожняцки се контузи 16 август 2018 | 10:07 0 0 0 0 0



Мугуруса спечели първата част с 6:2 и поведе с 3:0 във втория сет, но след това спечели само един гейм и украинката изравни резултата в срещата. Непоставената Цуренко поведе с 5:4 в третия сет и спечели двубоя от първата си възможност след удар в аут на испанката.



Лесия Цуренко печели среща с тенисистка от топ 10 на световната ранглиста за първи път след 2015 година. Украинката взе реванш за поражението си срещу Мугуруса на "Ролан Гарос" 2017.

Stunner in Cincinnati



World No.44 Lesia Tsurenko scores her first Top 10 win since 2015, upsetting defending champion Garbine Muguruza 2-6 6-4 6-4. В третия кръг на турнира Цуренко ще се изправи срещу рускинята Екатерина Макарова, която победи с 6:2, 6:0 Ализе Корне от Франция.



Мугуруса от своя страна ще изпадне от Топ 10 в понеделник. За последно тя без извън призовата десетка на 2 юли 2017 година.



Номер четири в основната схема Анжелик Кербер също се класира за следващия кръг. Германката, която е финалистка на турнира в щата Охайо през 2012 и 2016 година, победи с 4:6, 7:5, 6:4 рускинята Анастасия Павлюченкова. Следващата противничка на Кербер е Медисън Кийс. Представителката на домакините, която е номер 13 в схемата, спечели лесно с 6:2, 6:2 срещу италианката Камила Джорджи.



Поставената под номер две Каролин Вожняцки отпадна, след като се отказа от мача с Кики Бертенс. Холандката спечели първата част с 6:4, след което датчанката прекрати участието си в двубоя заради контузия. After dropping the opening set 6-4, World No.2 Caroline Wozniacki is forced to retire from her 2R match vs. Kiki Bertens due to injury.



Bertens advances to the round of 16, will face Anett Kontaveit.



