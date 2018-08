Чоло: Никога не изневеряваме на стила си

Атлетико Мадрид заслужи Суперкупата на Европа след победа над градския съперник Реал Мадрид в Талин, а Диего Симеоне вече е рекордьор по брой спечелени трофеи с “рохибланкос” - 7. На пресконференцията след двубоя в Талин той изтъкна блестящото представяне на Диего Коща , но похвал и футболистите, които влязоха като резерви.

“В предишните финали (срещу Реал - б.р.) не всичко се получи така, както искахме, но въпреки това спечелихме Купата и Суперкупата на Испания. Сега добавихме и Суперкупата на Европа. Това ни дава сили и още повече увереност. Трябва да играем по-добре от мач на мач и да започнем подобаващо сезона, който ще е много труден”, сподели аржентинецът.

UEFA Europa League

UEFA Super Cup

LaLiga

Copa del Rey

Supercopa



