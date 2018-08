Тенис Мечтата за кариерен “златен Мастърс” още е жива! 15 август 2018 | 22:23 0 0 0 0 1

After a shaky start, Djokovic rallies to overcome feisty Frenchman Mannarino 4-6 6-2 6-1 and reach the round of 16 here for a *NINTH* time.#CincyTennis pic.twitter.com/n7TxP3IU06 — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 15, 2018

Джокович изглеждаше далеч от най-доброто си физическо състояние в предишния “Мастърс” в Торонто, като отстъпи на Стефанос Циципас, а сега отново започна двубоя без особен интензитет. Сърбинът се възроди във втория сет, а в третия също успя да постигне убедителен резултат, въпреки че поиска медицински таймаут и взе хапчета на корта, тъй като очевидно не се чувстваше в оптимална кондиция.



Благодарение на втората си трудна победа в Синсинати, Джокович продължава да мечтае за титлата в Синсинати, която единствена от сериите “Мастърс” му избягва, а той има пет загубени финала. Ако постигне това, той ще стане първият тенисист в историята с триумфи във всички събития от най-високата категория на АТР и ще запише т.нар. “златен Мастърс”.

The quest continues... @DjokerNole books his spot in the round of 16 at #CincyTennis with a 4-6 6-2 6-1 triumph over Adrian Mannarino. pic.twitter.com/iJzRJ7xrEf — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2018

