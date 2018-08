Тенис Слоун Стивънс продължава похода си в Синсинати 15 август 2018 | 21:30 0 0 0 0 0 The Summer of Sloane @SloaneStephens sends off Maria 6-3, 6-2 at @CincyTennis pic.twitter.com/iiM3pSOQSj — WTA (@WTA) August 15, 2018

Миналата година американката игра полуфинал в Синсинати, което е най-доброто й представяне от шест участия в турнира. Следващата съперничка на Стивънс е номер 15 Елизе Мертенс (Белгия), която елиминира квалификантката Ребека Петерсон (Швеция) с 3:6, 6:2, 7:6(1) за 2:36 часа. .@SabalenkaA stock buy or sell?

Шампионката за 2016 година и девета поставена Каролина Плишкова (Чехия) отпадна във втория кръг след загуба от Арина Сабаленка (Беларус) с 6:2, 3:6, 5:7 за 1:55 часа. Сабаленка спаси два мачбола в десетия гейм на третия сет, за да стигне до успеха, а в третия кръг ще играе срещу номер 6 Каролин Гарсия (Франция).

