Мюлер ознаменува специалния си мач с два гола, Байерн пак громи

Шампионът Байерн (Мюнхен) спечели убедително последната си контрола преди старта на сезона в Бундеслигата. Няколко дни, след като разгромиха Айнтрахт (Франкфурт) с 5:0 за Суперкупата на Германия, баварците победиха с 4:1 Хамбургер ШФ в контрола. Домакините поведоха с попадение на Халед Нарай, но Сандро Вагнер Томас Мюлер се разписаха по два пъти за обрата в полза на Байерн.

Нико Ковач заложи на миксиран състав, в който присъстваха звездите Мануел Нойер, Ариен Робен и Кингсли Коман, новото попълнение Леон Горетцка, завърналият се Ренато Санчес, както и няколко млади футболисти.



Двубоят се игра пред 27 000 зрители, които видяха офанзивен футбол и доста голови положения. В средата на първото полувреме Халед Нарай се възползваше от подаване на Люис Холтби и даде аванс на домакините, които за първи път в историята си изпаднаха във Втора Бундеслига и не започнаха никак убедително кампанията си.

Байерн бързо отговори с гол от дузпа на Сандро Вагнер. Нарушението беше на Готоку Сакай срещу Коман. Вагнер вкара и още един гол, при това много по-впечатляващ. В 41-ата минута Горетцка центрира, а централният нападател отклони топката с пета и я прати в мрежата.

Наставникът на северняците Кристиан Титц направи 10 смени на почивката, а Хайро Самперио пропусна добър шанс да върне преднината на своя тим. Оттам нататък обаче Байерн изцяло доминираше. Ренато Санчес на два пъти се размина с гола. Мюлер се появи в игра в 60-ата минута и веднага се прояви. Първият му гол падна, след като реагира най-бързо при едно рикоширало центриране, а в 86-ата минута германският национал оформи крайното 4:1.

ALL FOR ONE AND 1-4 ALL! #FCBayern's pre-season comes to a successful end in Hamburg #MiaSanMia #HSVFCB 1-4 pic.twitter.com/8q0DqGBNL7