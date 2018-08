Най-добрият играч на шампионите получил тежка контузия

Играчът е напуснал базата на Сити на патерици, като в следващите дни ще му бъдат направени обстойни прегледи в Манчестър и Барселона. Най-лошата прогноза е, че той може да бъде извън игра за период от три месеца.

City Watch understands Kevin De Bruyne sustained a serious injury in training today.



The full extent is unknown but it has been described to us as similar to the one he picked up against Everton in 2016.