Екипажите на WRC се завръщат на асфалт за рали Германия

Предстоящото рали Германия (16 – 19 август) ще сблъска екипажите с едно от най-големите предизвикателства в календара на Световния рали шампионат (WRC) през 2018. Отборите се завръщат на асфалтовите състезателни отсечки за деветия кръг от сезона. Екипажите тръгват в четвъртък вечер с церемониален старт и чисто нов супер специален етап, дълъг 2.05 км.Петъчните отсечки отправят състезателите към винените пътища на долината Мозел, като един от тях ще напомни на пилотите за маршрута на рали Германия от 2015 г. Съботата е най-дългия състезателен ден, а предвиденият маршрут е по тесните провинциални пътища на областа Саарланд. Етапите са общо осем. Те обединяват както места със секции от миналогодишното състезание, така и нови отсечки. През последния ден етапите ще бъдат само три.

В генералното класиране лидер с 21 точки е пилотът на Hyundai Тиери Нювил, следван от петкратния шампион Себастиен Ожие (Ford). И двата отбора имаха проблеми на последното състезание от календара във Финландия, където Toyota напълно доминираше, и се надяват завръщането на асфалт да им донесе по-добри чувства.

Ready for one of my favorite rally of the season! It will be my 8th participation to @ADACRallye this year. I got my first #WRC victory on this rally in 2014 and climbed the podium 3 times. Really hoping for a good result here this weekend! #HMSGOfficial #TN #NG pic.twitter.com/Anx5baIYKY