Бойни спортове Дионтей Уайлдър: Не мисля за мач с лъжеца Джошуа, а как да нокаутирам Фюри 15 август 2018 | 15:50 - Обновена 0 0 0 0 7 Шампионът на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър (40-0, 39 КО) изглежда вече дори не се интересува от потенциална обединителна среща с шампиона на IBF, IBO, WBA и WBO Антъни Джошуа (21-0, 20 КО). @@@ Експлозивният американец в момента е насочил цялото си внимание върху бившия обединен шампион Тайсън Фюри (26-0, 19 КО), който тази събота вечер ще се изправи срещу италианеца Франческо Пианета в Белфаст, Северна Ирландия. Ако Фюри спечели срещата - тогава е много вероятно именно той да се изправи срещу Уайлдър в края на годината. Според Уайлдър, той смята, че Джошуа е осквернил името си в САЩ, като не е сключил сделка за двубой с него през есента. Двете страни не успяха да стигнат до споразумение и сега Джошуа ще се изправи срещу задължителния претендент Александър Поветкин на 22-ри септември в Лондон, Англия. Wilder: Joshua Damaged Name in U.S., I'll KO Fury in Mid-Rounds https://t.co/O94w33qfNl pic.twitter.com/W3dFCcsDjO — BoxingScene.com (@boxingscene) August 14, 2018 "Джошуа и неговият екип излъгаха за толкова много неща, това е лудост. Те казаха, че Джошуа е подписал договора, а когато неговия промоутър Еди Хърн ни го изпрати, там нямаше подпис на Джошуа, там беше само подписа на Хърн. Към момента вече не се интересувам от техните игрички, цялото ми внимание сега е насочено към Тайсън Фюри. Аз и моят екип вече не мислим за Джошуа", заяви Уайлдър. Tyson Fury: Let's Face It, Wilder Hasn't Really Fought Anybody https://t.co/QB09bOtGEm pic.twitter.com/LjfBcXKyL6 — BoxingScene.com (@boxingscene) August 15, 2018 "Той оскверни името си в САЩ, а дори и хората във Великобритания започват да си отварят очите за него. Всеки разбра кой наистина искаше тази среща и кой не. Само слепец не би видял какво направиха. Край! Сега основният фокус пред мен е Тайсън Фюри", добави шампионът на WBC. И когато става въпрос за Фюри, Уайлдър очаква труден двубой - но в същото време очаква да спре британеца до средата на срещата. "Тайсън може да бъде проблем за всеки, той е висок, има голям обхват и е доста неудобен. Вярвам обаче, че ще го спра по средата на срещата. Не виждам как тази среща ще стигне до края. Вярвам, че това ще бъде страхотна битка. Той все още е непобеден линеен шампион и ние го третираме като такъв. Вземам тази среща много на сериозно и ще се подготвя изключително добре за нея", заяви Уайлдър.

