Фюри: Ще нокаутирам Пианета и после отивам в Лас Вегас, за да разхвърлям Уайлдър

Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри (26-0, 19KO) ще се изправи срещу бившия претендент за титлата Франческо Пианета (35-4-1) тази събота в Белфаст.

Fury: If Pianeta Chins Me - I'll Crawl Over and Kiss His Feet! https://t.co/5Z05zxfiAa pic.twitter.com/uSZ8aEKTbx