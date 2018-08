Бойни спортове Дионтей Уайлдър и Шанън Бригс ще присъстват на битката Фюри - Пианета 15 август 2018 | 14:19 - Обновена 0 0 0 0 2





Появата на Уайлдър в напълно очаквана с оглед на информацията, че при победа над Пианета, Фюри ще обяви битката си с Уайлдър, която се очаква да се проведе на 10 или 17 ноември в Лас Вегас.



Може би има логично обяснение и в появата на Бригс в Белфаст, който отдавна иска да се бие с Фюри. Двамата преди време се разбраха да проведат двубой през есента.

Belfast, Ireland tha #BombZquad will be in the building this weekend looking forward to you all.#AllPositiveEnergy — Deontay Wilder (@BronzeBomber) August 12, 2018

Belfast, Ireland tha #BombZquad will be in the building this weekend looking forward to you all.#AllPositiveEnergy — Deontay Wilder (@BronzeBomber) August 12, 2018

Fury: If Pianeta Chins Me - I'll Crawl Over and Kiss His Feet! https://t.co/5Z05zxfiAa pic.twitter.com/uSZ8aEKTbx — BoxingScene.com (@boxingscene) August 15, 2018

