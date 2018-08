Съотборник на Гълъбинов се разминал за минути с голямата трагедия в Италия

Tutti uniti per Genova. Un abbraccio caloroso a tutte le famiglie delle vittime di questa ennesima tragedia non è possibile che nel 2018 dobbiamo ancora assistere a queste cose incredibili.. non si sta tranquilli neanche mentre uno viaggia in macchina per andare a fare una vacanza oppure per andare a lavoro.. incredibile!! RIP

A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on Aug 14, 2018 at 7:31am PDT