Роналдо благодари на феновете за подкрепата

Легендарният бразилски футболист Роналдо благодари на запалянковците за подкрепата. Бившият нападател беше изписан от болница в испанския остров Ибиса след заболяване от пневмония.

Hello everyone! I'm already home after a few days at the clinic. Thank u for your love and comments, and many thanks to the team of doctors and nurses. Thanks my love Celina Locks for being by my side. It's going to be an amazing season with tons of great football and surprises.