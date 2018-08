Денис Черишев отново ще бъде преотстъпен във Валенсия

Валенсия отново взима под наем Денис Черишев, потвърдиха от испанския клуб. Руският национал се завръща на стадион "Местая" за новия сезон, след като вече игра при "бяло-черните". 27-годишното крило остава собственост на Виляреал. През 2016 година Черишев изигра 7 мача и вкара 3 гола с екипа на Валенсия.

DEAL DONE: Valencia have completed the signing of Denis Cheryshev on a season-long loan from Villarreal. (Source: @valenciacf) pic.twitter.com/FoXWI4xdpa