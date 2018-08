Лека атлетика Ашър-Смит иска да е още по-бърза, за да гони олимпийско злато 14 август 2018 | 15:23 - Обновена 0 0 0 0 0

A post shared by Dina (@dinaashersmith) on Aug 13, 2018 at 12:04pm PDT Ашър-Смит обаче заяви, че ще трябва да стане "малко по-бърза", за да може да се бори за злато на Световното първенство в Доха догодина и на Олимпийските игри в Токио през 2020 г. Една от легендите в атлетиката - бившият световен рекордьор на 200 и 400 метра Майкъл Джонсън, смята, че 22-годишната Ашър-Смит е в състояние да спечели злато на Игрите в Токио през 2020 г. A post shared by Dina (@dinaashersmith) on Aug 11, 2018 at 2:28pm PDT "Не е лесно. Това са олимпийски игри. Има толкова много талантливи жени, които бягат фантастични времена. Не всички бяха на Европейското първенство, някои бягат за САЩ и Ямайка", сподели британката. A post shared by Dina (@dinaashersmith) on Aug 13, 2018 at 12:18pm PDT С резултата си на 100 метра от 10.85 сек тя се изравни на първото място в световната ранглиста за сезона с Мари-Жозе Та Лу. Британката обаче е единствената жена в света през годината, която е бягала под 22 секунди. С резултатите си от Европейското първенство Ашър-Смит щеше да е трета във финалите на 100 и 200 м на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г., когато с титлите се окичи ямайката Илейн Томпсън с 10.71 сек и 21.78 сек.







Дина Ашър-Смит безспорно беше една от големите звезди на Европейското първенство по лека атлетика в Берлин, което завърши в неделя. 22-годишната спринтьорка беше единствената атлетка на този шампионат, която си тръгна с три златни медала. Тя триумфира на 100 и 200 метра с впечатляващи времена - 10.85 секунди и 21.89 секунди, а в последния ден изведе и щафетата на Великобритания на 4 по 100 метра до титла в германската столица.

