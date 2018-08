Франция Олас отсече: Фекир остава в Лион 14 август 2018 | 13:08 0 0 0 0 0 Президентът на Олимпик Лион Жан-Мишел Олас заяви, че халфът Набил Фекир най-вероятно ще остане в клуба. Челси и Ливърпул бяха фаворити за подписа му, но трансферният прозорец в Англия затвори на 9 август, а Фекир остана при французите. "Що се отнася до Набил Фекир, трябва да изчакаме до края на трансфер прозорец. Мисля, че той остава на 95 процента. Феновете го обичат. Лион е голям футболен град", заяви Жан Мишел Олас. Touching moment between Lyon President Aulas & Nabil Fékir today as the latter is presented with a golden lion by Lyon for winning the World Cup: "Thank you so much President. This really means a lot to me."

Aulas: "It is gold, like the World Cup." pic.twitter.com/UiFAfK0suk — Get French Football News (@GFFN) August 12, 2018 Ръководството на Олимпик Лион на официалния сайт направи изявление за състоянието на тревата на своя стадион. Клубът беше критикуван за лошото състояние на терена по време на мача от първия кръг на френското първенство срещу Амиен. Шефовете обещаха всички проблеми да бъдат отстранени за мача от третия кръг срещу Страсбург, който трябва проведе на 24 август.

