Франция Монако набеляза играч на Ювентус за заместник на Кейта 14 август 2018 | 12:55 - Обновена 0 0 0 0 0 Ръководството на Монако е близо до сделка за нападателя на Ювентус Мойс Кийн, който трябва да замени напусналия Балде Кейта, съобщи журналистът Джанлука ди Марцио. Сенегалецът премина в Интер преди дни и от Монако са харесали 18-годишния италианец като алтернатива за десния фланг на атаката. През миналия сезон Кийн игра под наем във Верона, където вкара 4 гола в 20 мача във всички турнири. Ди Марцио очаква Монако да финализира сделката в близките дни. AS Monaco are interested in Juventus striker Moise Kean, according to @DiMarzio. — Get Italian Football News (@_GIFN) August 13, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 581

