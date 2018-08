Отборът на Тотнъм губи битката с времето, съобщават английските медии днес. Тимът от северен Лондон очакваше да открие новото си бляскаво съоражение на 15 септември в дербито с Ливърпул, но солидно забавяне в довършителните работи ще принуди “шпорите” да отложат за неопределено време плановете си. От ръководството на “шпорите” дори са платили наема на “Уембли”, където отборът играе в момента домакинските си мачове, до края на настоящата година.

Tottenham take up option to play PL and Champions League group games at Wembley https://t.co/YeCdc6SfXe