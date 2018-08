Лека атлетика Да победиш идола си - историята на чудото Арманд Дуплантис 14 август 2018 | 11:59 - Обновена 0 0 0 0 0



A post shared by Renaud Lavillenie (@airlavillenie) on Aug 12, 2018 at 12:44pm PDT Тогава той спечели титлата в едно изключително състезание, в което три пъти подобри световния рекорд за юноши под 20 години - 5.95 м, 6.00 м и 6.05 метра. Тийнейджърът стана най-младият атлет в историята, преодолявал 6 метра в овчарския скок и най-младият при мъжете, който печели европейска титла в секторна дисциплина. Дуплантис победи състезаващия се под неутрален флаг Тимур Моргунов, който се нареди втори с 6.00 м, и своя идол - триктратния европейски шампион на открито Рено Лавийени, който в Берлин скочи 5.95 м.



A post shared by European Athletics (@europeanathletics) on Aug 12, 2018 at 1:01pm PDT С постижението си Дуплантис се изравни на второ място във вечната световна ранглиста на открито с Максим Тарасов (Русия), Дмитри Марков (Австралия) и Рено Лавийени, които имат по 6.05 м на открито. №1 е украинецът Сергей Бубка с 6.14 м.



Успехът на шведското чудо Дуплантис не е случаен. Той е роден в атлетическо семейство. Баща му - американецът Гред Дуплантис, е бивш състезател в овчарския скок с личен рекорд от 5.80 м, а шведската му майка Хелена е бивша състезателка в седмобоя и бивша волейболистка. Арманд има двама по-големи братя, които също са били в спорта. Андреас защитава цветовете на Швеция в овчарския скок на Световното за юноши през 2009 г. и през 2012 г., а Антоан изоставя овчарския скок заради бейзбола.



Първият досег на Дуплантис с овчарския скок е на 4-годишна възраст в къщата им в Лафайет, Луизиана, където скача импровизирано. Първото си най-добро постижение в света в дисциплината постига на 7. Когато е на 10 години той изненадва отново с най-добър резултат в света за 11 и 12-годишни - 3.86 м. Той държи всички най-добри постижения в света от 7 до 12 години.



Дуплантис има двойно гражданство - американско и шведско, а през 2015 г. официално решава да представлява Швеция на големи форуми и още същата година става световен шампион за кадети.



Постижението на Дуплантис в Берлин е още по-ценно за него, тъй като в германската столица той победи своя голям идол - Рено Лавийени, човекът, чийто плакат е висял на стената в стаята му, когато е растял. Именно французинът беше един от първите, които го поздравиха на пистата след 6.05 м. В Instagram пък Лавийени написа на Дуплантис, че го обича.



След състезанието 18-годишният швед призна, че сутринта преди битката за разпледението на медалите Лавийени му е изпратил съобщение с пожелание за успех и без значение от резултатите, и двамата да са на подиума.



“Няма думи на света, които могат да опишат какво чувствам. Аз съм на световния връх и съм толкова щастлив. Не можеше да бъде по-добре. Наистина исках да видя Лавийени на подиума. Беше лудост. Използвах прътове за по-високи височини, каквито не съм използвал преди в състезание. Определено посвещавам този медал на треньора си и на майка си, която е с мен всеки ден, на всяка тренировка и вижда цялата ми работа”, сподели след щурото състезание Дуплантис. Арманд Дуплантис постига впечатляващи резултати в сектора за овчарски скок в последните три години. Все още 18-годишният феномен има зад гърба си световна титла за юноши под 18 години от Кали 2015, европейска под 20 от Гросето 2017, световна под 20 от Тампере това лято, но най-впечатляващия си златен медал до момента постигна на Европейското за мъже в Берлин в неделя.Тогава той спечели титлата в едно изключително състезание, в което три пъти подобри световния рекорд за юноши под 20 години - 5.95 м, 6.00 м и 6.05 метра. Тийнейджърът стана най-младият атлет в историята, преодолявал 6 метра в овчарския скок и най-младият при мъжете, който печели европейска титла в секторна дисциплина. Дуплантис победи състезаващия се под неутрален флаг Тимур Моргунов, който се нареди втори с 6.00 м, и своя идол - триктратния европейски шампион на открито Рено Лавийени, който в Берлин скочи 5.95 м.С постижението си Дуплантис се изравни на второ място във вечната световна ранглиста на открито с Максим Тарасов (Русия), Дмитри Марков (Австралия) и Рено Лавийени, които имат по 6.05 м на открито. №1 е украинецът Сергей Бубка с 6.14 м.Успехът на шведското чудо Дуплантис не е случаен. Той е роден в атлетическо семейство. Баща му - американецът Гред Дуплантис, е бивш състезател в овчарския скок с личен рекорд от 5.80 м, а шведската му майка Хелена е бивша състезателка в седмобоя и бивша волейболистка. Арманд има двама по-големи братя, които също са били в спорта. Андреас защитава цветовете на Швеция в овчарския скок на Световното за юноши през 2009 г. и през 2012 г., а Антоан изоставя овчарския скок заради бейзбола.Първият досег на Дуплантис с овчарския скок е на 4-годишна възраст в къщата им в Лафайет, Луизиана, където скача импровизирано. Първото си най-добро постижение в света в дисциплината постига на 7. Когато е на 10 години той изненадва отново с най-добър резултат в света за 11 и 12-годишни - 3.86 м. Той държи всички най-добри постижения в света от 7 до 12 години.Дуплантис има двойно гражданство - американско и шведско, а през 2015 г. официално решава да представлява Швеция на големи форуми и още същата година става световен шампион за кадети.Постижението на Дуплантис в Берлин е още по-ценно за него, тъй като в германската столица той победи своя голям идол - Рено Лавийени, човекът, чийто плакат е висял на стената в стаята му, когато е растял. Именно французинът беше един от първите, които го поздравиха на пистата след 6.05 м. В Instagram пък Лавийени написа на Дуплантис, че го обича.След състезанието 18-годишният швед призна, че сутринта преди битката за разпледението на медалите Лавийени му е изпратил съобщение с пожелание за успех и без значение от резултатите, и двамата да са на подиума.“Няма думи на света, които могат да опишат какво чувствам. Аз съм на световния връх и съм толкова щастлив. Не можеше да бъде по-добре. Наистина исках да видя Лавийени на подиума. Беше лудост. Използвах прътове за по-високи височини, каквито не съм използвал преди в състезание. Определено посвещавам този медал на треньора си и на майка си, която е с мен всеки ден, на всяка тренировка и вижда цялата ми работа”, сподели след щурото състезание Дуплантис.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 3091

1