В Ман Юнайтед уверени в новия контракт на Де Хеа

Ръководството на Манчестър Юнайтед е уверено в постигането на съвсем скорошно споразумение за нов контракт с една от големите звезди на отбора - Давид Де Хеа, съобщава BBC. Договорът на испанския страж изстича през следващото лято, но от “червените дяволи” имат опция за автоматичното му удължаване с още един сезон. Въпреки това се очаква от “Олд Трафорд” да предложат на представителите на юношата на Атлетико Мадрид в близките седмици нов контракт за пет години, който ще го направи най-скъпо платения вратар в света със заплата от над 300 хиляди паунда.

Man Utd are confident David de Gea will sign a new long-term contract to stay at Old Trafford.



