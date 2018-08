Тенис Григор преди първия си мач в Синсинати: Не смятам, че има изявен фаворит 14 август 2018 | 10:27 - Обновена 0 0 0 0 18



“Обичам това място, този турнир. Харесва ми простотата тук - всичко е подредено. Обичам всичко тук, което предхожда US Open”, заяви Григор пред репортерите.



Той не вижда изявен фаворит за титлата, която спечели миналата година след победа на финала над Австралиеца Ник Кирьос с 6:3, 7:5.

So pretty. RT @CCSMOOTH13 Grigor Dimitrov in press this morning at the @CincyTennis. pic.twitter.com/jGAReHdnhk — Rain Delays Play (@raindelaysplay) August 13, 2018 “Не смятам, че има изявен фаворит. Иска ми се да се поставя в тази позиция. Всички са много опасни. Освен това има и други топ играчи, които не са високо поставени и може да се изправиш срещу тях още в началните кръгове. Това е положението - трябва да спечелиш тези мачове”, допълни той.



Контузията на Григор Димитров не е сериозна и той ще защитава титлата си в Синсинати. Късно снощи българинът се срещна с медиите и бе във видимо добро настроение. Днес той ще научи първия си съперник, който ще бъде определен в срещата между Дамир Джумхур и Миша Зверев.

