Пуй се оказа прекалено голям хап за Мъри в Синсинати

Бившият световен номер 1 и носител на 3 титли от "Големия шлем" Анди Мъри отпадна още в първи кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати, след като за първи път от пет сблъсъка бе победен от първата ракета на Франция Люка Пуй с 1:6, 6:1, 4:6. Шотландецът, който продължава да си проправя бавно път нагоре в световната ранглиста и в световния елит, се надяваше да продължи добрата инерция от достигнатия четвъртфинал във Вашингтон (АТР500) преди две седмици, но стана жертва на най-доброто, което можеше да предложи Пуй.

И двамата направиха по седем аса, но вторият сервис на Пуй не само бе с над 20 км/ч по-бърз, но и значително по-дълбок и стратегически добре насочен, за да създава почти толкова проблеми на съперника, колкото и първото подаване. 14 от 38-те уинъра на Пуй пък бяха реализирани в третия сет, което също сериозно наклони везните в негова полза. 20 от печелившите удари бяха от форхенд, който отново се оказа ключовото оръжие за французина, а пък Мъри отговори с прекалено малко завършващи отигравания - пет от форхенд и само три от "обратната" страна. Anything you can do I can do better.



reaction from @la_pouille #CincyTennis pic.twitter.com/Cx17kR6lIT — Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2018

В първия сет основният проблем на шотландеца бе слабият му сервис, допълнен с голяма доза двойни грешки, и то в най-неподходящите моменти. Вторият сет бе коренно различен и Пуй изглеждаше като играч извън топ 100 срещу опонент, побеждавал го четири пъти в предишните им четири двубоя. Третата част бе най-равностойна и качествена, но дори най-дълбоките и остри бекхенди на Мъри биваха парирани от Пуй, а в същото време убийственият му слайс разстройваше постройката на разиграването на съперника. Murray(@TennisTV ) pic.twitter.com/sUBWLwx9vw — doublefault28 (@doublefault28) August 13, 2018

Именно чрез него Мъри шест пъти бе спиран на мрежата в 12-те си излизания, а иначе Пуй излезе победител в осем от десетте случая, когато атакува след апроуч. Шотландецът допусна сравнително ранен пробив в третия сет и трябваше дори да спасява мачбол на свое подаване при 3:5 изоставане, но след това Пуй си свърши работата на сервис и приключи заслужено мача в своя полза.

