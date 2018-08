Кармело Антъни пред договор с Хюстън

Десеткратният участник в "Мача на звездите" в НБА Кармело Антъни планира да подпише днес официално едногодишен договор с Хюстън Рокетс на стойност 2.4 милиона долара, съобщиха от Лигата за ESPN.

Carmelo Anthony plans to sign his one-year, $2.4M deal with Houston on Monday, league sources tell @wojespn. pic.twitter.com/rn476OD1Cv