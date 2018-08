Защитник на Реал Мадрид аут за Суперкупата на Европа

Защитникът на Реал (Мадрид) Алваро Одриосола е с контузия и вертояно ще пропусне срещата за Суперкупата на Европа, съобщават от испанския клуб. Футболистът е с мускулна травма на десния крак, но все още не е ясно колко време ще се възстановява. Двубоят между Реал (Мадрид) и Атлетико (Мадрид) за Суперкупата на Европа ще се състои в Талин (Естония) в сряда от 22.00 часа.

Alvaro Odriozola will be out for only one to two weeks.



Julen Lopetegui will call the young Sergio Lopez.