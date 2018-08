Алаба се разминал с тежка контузия

Защитникът Дейвид Алаба се е разминал с тежка контузия в коляното и има само натъртване, съобщиха от Байерн Мюнхен. Австрийският национал получи контузията по време на мача за суперкупата на Германия срещу Айнтрахт Франкфурт.

According to Bild, David Alaba has 'just' suffered a severe bruise on his left knee with hemorrhage. He is a doubt for the Pokal game this weekend. It could have been much worse.