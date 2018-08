Вилиан: Дали щях да остана при Конте? Никакъв шанс

"Дали бих бил тук, ако Конте беше останал? Никакъв шанс. Не", отсече Вилиан, който след това добави, че сега би напуснал отбора само ако клубът поиска да се раздели с него.

Отношенията между Конте и Вилиан се влошиха по време на втория сезон на италианеца в клуба. След финала за ФА Къп бразилецът дори публикува колаж, в който бе заличил лика на мениджъра от груповата снимка на Челси с трофея.

Willian explained why he had covered up Antonio Conte in his controversial Instagram post… pic.twitter.com/bDY9ZZUFP6