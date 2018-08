Бойни спортове Тайсън Фюри: На 100% ще се бия с Дионтей Уайлдър 13 август 2018 | 15:23 - Обновена 0 0 0 0 6 Британецът Тайсън Фюри (26-0, 19 KO) ще се изправи срещу американеца Дионтей Уайлдър (40-0, 39 KO) в следващата си битка, ако в събота победи италианеца Франческо Пианета.



Бившият световен шампион на WBA, IBF, IBO и WBO в тежка категория ще се изправи на 18 август срещу живеещия в Германия италианец Франческо Пианета пред 26 000 зрители на „Уиндзор Парк“ в Белфаст (Северна Ирландия).

Tyson Fury: No Publicity Stunt, 100% The Plan is To Fight Wilder! https://t.co/zl94fEzkMP pic.twitter.com/jODvk1zRuN — BoxingScene.com (@boxingscene) August 12, 2018 Ако всичко премине според плана, то Фюри ще стане 8-ият претендент за титлата на шампиона на WBC, когото той нарича „Бионсе“, в Лас Вегас на 10 или 17 ноември.



“На 100 % планът е да се срещна с Уайлдър до края на годината. Битката с него ще се случи и това не е някакъв рекламен трик. Ако нашата среща нямаше да се проведе, не бих казал това нещо. Ако победя Пианета, ще има битка”, заяви Тайсън Фюри.



Британецът не спира да мисли за мача си с Уайлдър.

Fury: I'm Thinking About Knocking Deontay Wilder Spark Out! https://t.co/Vbs4BttChK pic.twitter.com/n3zpJZZBUs — BoxingScene.com (@boxingscene) August 13, 2018

“Мисля само как да нокаутирам Уайлдър. Способен съм да го направи и всички ще го видят”, добави Тайсън Фюри.



Самият Дионтей Уайлдър потвърди, че ще присъства на битката Фюри - Пианета в Белфаст.

Belfast, Ireland tha #BombZquad will be in the building this weekend looking forward to you all.#AllPositiveEnergy — Deontay Wilder (@BronzeBomber) August 12, 2018

Ако Фюри победи, то се очаква Уайлдър да се качи на ринга и да бъде официално обявен мача между двамата непобедени до сега боксьори.





“May The Ceremony

To The Baptism Begin”@Tyson_Fury

