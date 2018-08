Моторни спортове Маркес променил изцяло стратегията си за ГП на Австрия 13 август 2018 | 15:14 - Обновена 0 0 0 0 0 Lorenzo vs Marquez: the last lap battle @lorenzo99 and @marcmarquez93 went head to head on the last lap of the #AustrianGP#MotoGP | FREE VIDEO https://t.co/jUbKNE9OVk pic.twitter.com/IN4ZkpPw6K — MotoGP™ (@MotoGP) August 13, 2018 Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес е променил стратегията си за Гран При на Австрия, за да успее да раздели заводската двойка на Ducati Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо. Вместо да натиска както обикновено във втората половина от състезанието, Марк даде всичко от себе си, за да поведе още в началото. Неговият аванс преди да бъде преполовена състезателната дистанция бе в размер на почти секунда, но Лоренсо успя да го настигне и в крайна сметка – победи с 0.13 секунди преднина на финала. "Целта бе на финала на състезанието да съм изправен пред само един мотор на Ducati, защото винаги е много трудно да си срещу тях. Може да се каже, че изпълихме целта си. Това, което ме изненада е, че се борих срещу Лоренсо, а не срещу Дови", сподели Маркес. Пилотът на Honda допълни, че е доволен, защото е минимизирал загубата на точки от девет на пет. "В Чехия не се чувствах комфортно. Бях затворен и от двамата и останах трети. Сега отново бях победен, но изгубих само пет точки в генералното класиране и все пак увеличих преднината си". Ducati's land

Lorenzo's land



The #AustrianGP belongs to @lorenzo99 pic.twitter.com/pC7COpiKxL — MotoGP™ (@MotoGP) August 12, 2018

