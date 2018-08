Нападателят на Монако Балде Кейта премина медицински прегледи в Интер. Крилото се подложи на задължителните изследвания в клиника в Милано, след което подписа договора си с клуба. Кейта ще играе като преотстъпен при "нерадзурите" през новия сезон срещу 5 милиона евро, а идното лято Интер има опция да подпише четиригодишен договор с играча за сумата от 34 милиона евро. 23-годишният сенегалец се завръща в италианската Серия А, където преди да премине в Монако, игра за Лацио.

Keita Balde should arrive at Inter HQ momentarily to sign contract. The fans are already here ready to welcome the newest Inter signing. pic.twitter.com/Qx5Cy63nES

Video from Sky Sport showing Keita Balde in Milan.



Again, he will have medical tomorrow and then get preparation underway immediately for first game of the season against Sassuolo. pic.twitter.com/xCSxLr28LC