Салихамиджич: Знаех, че Левандовски ще остане

Роберт Левандовски е играл на изключително високо ниво в мача за Суперкупата на Германия между Байерн Мюнхен и Айнтрахт Франкфурт, призна спортният директор на германския шампион Хасан Салихамиджич. Полският национал реализира три гола за разгромния успех на "червените" с 5:0 срещу Айнтрахт. През лятото на 2018 година имаше слухове, че Левандовски може да напусне Мюнхен.

Niko Kovac on Robert Lewandowski: "He is just a world class striker and he has again impressively demonstrated."



Hasan Salihamidzic on Robert Lewandowski: "I know he is one of the best strikers in the world. It was our clear message to everyone that he is not for sale." pic.twitter.com/DHCFOGx0dn