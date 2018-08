Новото BMW X7 преминава изпитания в екстремни условия (видео)

Sports Activity Vehicle се насочва към луксозния сегмент и по своя път то преодолява истински маратон от тежки тестове. В рамките на всеобхватната и разнообразна програма от изпитания маскираните прототипи на новото BMW X7 преодоляват взискателни маршрути по целия свят. Разнообразни зимни тестове на сняг и лед близо до Полярния кръг са последвани от дълги пътувания през пустинните и каменисти трасета под слънцето на Южна Африка. Стресиращият Stop-and-Go трафик в джунглата на големия град се сменя с динамичните натоварващи изпитания по междуградски пътища и магистралите. Екстремните предизвикателства и широкият спектър от метеорологични и пътни условия в рамките на изпитанията на динамиката на управлението гарантират, че първият BMW X модел в луксозния сегмент винаги ще може да осигури безупречни характеристики на пътя.

Presenting a new era of striking personality and charismatic luxury. The first-ever #BMW #X7 arrives soon. pic.twitter.com/T0ODwnVGoA