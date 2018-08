UFC звездите поздравяват Джо Роган за 51-я му рожден ден!

Ветеранът в ММА индустрията Джо Рогън стана на 51 години. Известни личности от света на Смесените бойни изкуства поздравяват едно от лицата на спорта ММА в световен мащаб. Рогън е черен колан по таекуондо, бразилско джу джицу (под Жан Жак Мачадо с кимоно и под Еди Браво в стил „10th planet”).Също така той практикува муай тай и кик бокс от дълги години.Освен постиженията му в залите по бойни изкуства, Рогън е коментатор за най-голямата ММА верига в света, комик и бивш телевизионен водещ. Към момента неговия подкаст „The Joe Rogan Experience” е един от най-слушаните в световен мащаб.Рогън безспорно е икона в обществото на Смесените бойни изкуства и почти всички уважават неговото мнение и цялостното му виждане за света. Ето какво сподели Джо по случай множеството пожелания от фенове и ММА обществото:„Благодаря изключително много на всички за пожеланията днес! Имах странно усещане – занимавам се с комедия повече от половината ми живот, но днес, докато си стоях в стаята, осъзнах колко странно е това, което правя в живота си. След като си изкарах страхотно на представлението ми в Канзас пред 6000 души снощи, днес отново ще изляза в Сейнт Люис пред, зала с разпродадени места и усетих една вълна от признателност. Тя ме зареди и ме накара да искам да работя по-усилено, избистри мислите ми и да направя всичко по силите ми, за да достигна най-високото възможно ниво във всичко, с което съм се захванал. Благодаря на всички. За всичко.” завърши Рогън.Доминик Круз:Дейниъл Кормие:Дейна Уайт:Ти Джей Дилашоу:

