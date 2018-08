Баскетбол Русия без единственият си играч от НБА срещу България 13 август 2018 | 11:33 0 0 0 0 0 Центърът на националния отбор на Русия Тимофей Мозгов отказа участие в предстоящите световни квалификации по баскетбол срещу Чехия и България в средата на месец септември. 32-годишният играч на Орландо Меджик, който е единственият в руския тим, състезаващ се в НБА, посочи пред "ТАСС", че причината за решението му е скорошният трансфер от Бруклин в Орландо и нуждата от това да устрои семейството си в новия им дом в щата Флорида. The Magic just acquired Timofey Mozgov, who once did this pic.twitter.com/8g3i6xE8hI — Someone's An Idiot (@SomeonesAnIdiot) July 8, 2018 Мозгов, който през 2016 година спечели титлата в НБА с тима на Кливланд Кавалиърс, записа по 4,6 точки и 3,2 борби средно на мач с екипа на Бруклин през миналия сезон. Русия гостува на Чехия в Пардубице на 13 септември и приема България на 16-и. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 196

