Бойни спортове Нейт Диаз нападна всички в леката категория с един единствен пост 13 август 2018 | 11:56 - Обновена 0 0 0 0 1



Диаз използва инстаграм, за да напомни на всички в категорията, че той държи рекорда за най-много “Fight of the night” бонуси(8), които се раздават само ако битката е била изключително впечатляваща. Освен това, той не е бил активен в октагона от 2 години насам.



Последната му изява бе реваншът срещу Конър Макгрегър в UFC 202. Тогава двамата имаха успорвана среща, която съдийте видяха за адекватно да отсъдят в полза на ирландеца.



Oсвен това, в снимката той се подиграва с UFC и казва, че щом никой не го е настигнал, тогава UFC се е превърнала в скучна организация. Боецът от Стоктън ще се бие срещу Дъстин Порие в поддържащия сблъсък на UFC 230. Датата на пей-пър-вю представлението е 3 ноември, а мястото Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк. UFC суперзвездата Нейт Диаз отново влезе в полезрението на ММА медиите със съобщение, предназначено за своите „колеги” от леката дивизия на организацията по Смесени бойни изкуства.Диаз използва инстаграм, за да напомни на всички в категорията, че той държи рекорда за най-много “Fight of the night” бонуси(8), които се раздават само ако битката е била изключително впечатляваща. Освен това, той не е бил активен в октагона от 2 години насам.Последната му изява бе реваншът срещу Конър Макгрегър в UFC 202. Тогава двамата имаха успорвана среща, която съдийте видяха за адекватно да отсъдят в полза на ирландеца.

Още по темата

0 0 0 0 1 Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 1124 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1