Моторни спортове Лоренсо е изненадал Маркес в последната обиколка на "Ред Бул Ринг" 13 август 2018 | 11:25



Place your bets!#AustrianGP pic.twitter.com/xGCuNspfTD — MotoGP™ (@MotoGP) August 12, 2018 Победителят във вчерашния спектакъл от MotoGP на австрийската писта "Ред Бул Ринг" Хорхе Лоренсо смята, че е изненадал Марк Маркес с атаката си във финалната обиколка. Пилотът на Ducati изпревари лидера в генералното класиране на дългата права на трасето в предпоследната обиколка, но Марк не се бе отказал. На острия завой номер 3 шампионът с Honda се опита да се "гмурне" от вътрешната страна на завоя, но ускорението на италианския мотор на Лоренсо не му позволи да се откъсне и отново бе изпреварен. "Бях много силен в някои области от пистата, особено на правата, но Маркес бе много силен на втория и третия завой, където обикновено осъществяваше атаките си. В последната обиколка той не очакваше, че ще мога да го изпреваря и бе една идея изненада за него. Когато минах пред него, натиснах до край, рискувах доста, но се справих и записах страхотна победа – една от най-добрите в кариерата ми в MotoGP", разкри Лоренсо. #MotoGP RACE @lorenzo99 WINS A CLASSIC DUEL!



He fights off @marcmarquez93 to take the victory! With @AndreaDovizioso in third!#AustrianGP pic.twitter.com/FRq3GMqOVX — MotoGP™ (@MotoGP) August 12, 2018 Маркес контролира състезанието в началните етапи, след като изпревари дуото на Ducati. Лоренсо допълни, че не е очаквал шампионът да бъде толкова бърз и решителен още от първите метри. В крайна сметка Маркес остана втори, но отново увеличи преднината си в генералното класиране и тя вече е в размер на 59 точки спрямо втория Валентино Роси осем кръга преди финала на сезона.

