Стара контузия вади Ловрен за три седмици

Защитникът Деян Ловрен няма да играе за Ливърпул в следващите около 20 дни, потвърди мениджърът на английския клуб Юрген Клоп. Ловрен се завърна в Мърсисайд през миналата седмица след участието си на Мондиал 2018, където помогна на Хърватия да достигне до финала. Бранителят получи нова контузия в кръста по време на световния шампионат в Русия и състоянието му се е влошило.

"Той не е здрав. През миналата година имаше проблеми с това, но можеше да играе и го направи доста добре. По време на световното първенство изигра три мача по 120 минути и това влоши доста положението му. Сигурен съм, че ще бъде доста по-добре след около три седмици", заяви германецът Клоп пред английските медии.

"I cannot train at all"



