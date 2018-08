Световен футбол Феноменален! Вижте какво направи Уейн Рууни! (видео) 13 август 2018 | 11:10 - Обновена 0 0 0 0 5

Not forgetting this one any time soon. #DCU | #UnitedAtHome pic.twitter.com/JCHz7XdQLf — D.C. United (@dcunited) August 13, 2018 Буквално в последните секунди на мача, при резултат 2:2, играчите на ДиСи Юнайтед хвърлиха всичко в атака и дори вратарят им бе в половината на противника. Получи се опасна контраатака за играещите с човек по-малко футболисти на Орландо Сити, която спокойно можеше да им позволи да откраднат победата. И тук Уейн Рууни се прояви като истински лидер и показа, че е готов да се раздаде максимално във всяка ситуация.

Голмайстор №1 в историята на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Англия Уейн Рууни стана герой за американския си отбор ДиСи Юнайтед при драматичната победа с 3:2 срещу Орландо Сити в мач от МЛС (Мейджър Лийг Сокър. Двубоят предложи много емоции на зрителите, които видяха не само 5 гола, но и червен картон (на колумбиеца Кристиан Игита в 55-ата минута), автогол (на датския футболист на Юнайтед Давид Устед в 50-ата минута) и хеттрик на аржентинския халф Лусиано Акоста (45+4, 64, 90+6).

