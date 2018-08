Тенис Стефанос Циципас: Гладен съм за още 13 август 2018 | 09:55 - Обновена 0 0 0 0 0



“Той ме вдъхнови толкова много, мечтаех да бъда на неговото място. Спомням си как го гледах по телевизията от Порторож. Не изпуснах нито един негов мач. Беше толкова вдъхновяващо да видя как побеждава тези момчета”, сподели Циципас.



Ако тази седмица доказа нещо, то е, че мечтите се сбъдват. Тази година Циципас изигра ролята на Шаповалов на “Роджърс Къп”. По пътя към финала той победи четирима тенисисти от топ 10 - Доминик Тийм, Новак Джокович, Александър Зверев и Кевин Андерсън.



Stefanos Tsitsipas to face Rafa Nadal in Rogers Cup final https://t.co/G0ANkNyTqm pic.twitter.com/2qabrFxYkK — TODAY (@todayng) August 13, 2018 “Сега разбирам, че това е по-лесно, отколкото изглежда. Просто трябваше да вярвам в себе си. Свърших си работата”, добави Циципас.



Стефанос е развълнуван от начина по който играе (преди по-малко от четири месеца той стигна до финала в Барселона, където загуби от Надал, а миналата седмица игра полуфинал във Вашингтон), но няма намерение да намалява темпото. Той не иска да се задоволява с това, че е пробил в топ 20. Роденият в Атина тенисист иска да продължи нагоре и в неделя научи един основен урок срещу най-добрия в света.



“Колко много трябва да работя. Колко голяма е разликата между него и мен. Трябва да работя повече и да стана по-силен и по-солиден от задна линия, да издържам на физическия натист на корта. Това е голямата разлика между неговата и моята игра. Надал никога не се пропуква. Захапва те като булдог и не пуска. Впечатляващо е как от тенисист като всички нас се е превърнал в този звяр, това чудовище, което е днес.

