Надал спечели титла №80 в кариерата си!

С трофея в Торонто Рафа закръгли на 80 титлите си от АТР тура, като 50 от тях той е спечелил в турнири от сериите Мастърс или в Големия шлем. Така играещият с лява ръка испански тенисист влезе в престижна класация, в която пред него са само Джими Конърс, Роджър Федерер и Иван Лендъл. Освен това той увеличи шансовете си да завърши годината като №1 за пети път в своята кариерата.

„Това е най-добрият начин, по който мога да започна сезона на твърди кортове. Победата тук е много важна. Не се случва всеки ден да печеля турнир от Мастърс 1000 сериите. Победата е важна за мен. Не печелиш титли от Мастърс турнири много често. Затова съм много щастлив“, добави той.

