Лека атлетика Дуплантис шампион на Европа в овчарския скок след луд финал с 3 световни рекорда 12 август 2018 | 22:45 - Обновена 0 0 0 0 6 Европейското първенство по лека атлетика в Берлин завърши със световен рекорд за юноши под 20 години в овчарския скок. Все още 18-годишният Арманд Дуплантис изживя може би най-великата вечер в своята кариера до момента. Шведът триумфира по безапелационен начин с европейската титла при мъжете с нов световен рекорд за юноши от 6.05 метра. Световният шампион за юноши от Тампере 2018 скочи този резултат още в първия опит, а преди това още два пъти подобри планетарния рекорд при 20-годишните. Първо с 5.95 м, след това с 6.00 м, като и двата пъти скочи от раз височините. The incredible Armand Duplantis (@mondohoss600) cleared a world U20 record and championship record of 6.05m on his first attempt to win the European pole vault title!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/BxZ4rLtltP — European Athletics (@EuroAthletics) August 12, 2018 Дуплантис държеше световния рекорд за юноши до 20 години и до момента с 5.93 м от май месец тази година. Единствената грешка, която Дуплантис направи днес в състезанието, беше на 5.80 м, а след това беше безгрешен на 5.85 м, 5.90 м, 6.00 м и 6.05 м. Дуплантис държеше световния рекорд за юноши до 20 години и до момента с 5.93 м от май месец тази година. Единствената грешка, която Дуплантис направи днес в състезанието, беше на 5.80 м, а след това беше безгрешен на 5.85 м, 5.90 м, 6.00 м и 6.05 м. A post shared by European Athletics (@europeanathletics) on Aug 12, 2018 at 12:51pm PDT С постижението си от днес Дуплантис се изравни на второ място във вечната световна ранглиста на открито с Максим Тарасов, Дмитри Марков и Рено Лавийени, които също имат по 6.05 м. №1 е Сергей Бубка с 6.14 м. С постижението си от днес Дуплантис се изравни на второ място във вечната световна ранглиста на открито с Максим Тарасов, Дмитри Марков и Рено Лавийени, които също имат по 6.05 м. №1 е Сергей Бубка с 6.14 м. Merci Berlin !!!!!!!!

Concours de Légende @mondohoss600 I love you pic.twitter.com/dcV0SZSaLo — Renaud LAVILLENIE® (@airlavillenie) August 12, 2018 Състезаващият се под неутрален флаг Тимур Моргунов спечели сребърния медал също с личен рекорд от 6.00 метра, преодоляни за първи път в кариерата му. 21-годишният руснак скочи гросмайсторската височина от първи опит, а след това направи три фала на 6.05 м. Състезаващият се под неутрален флаг Тимур Моргунов спечели сребърния медал също с личен рекорд от 6.00 метра, преодоляни за първи път в кариерата му. 21-годишният руснак скочи гросмайсторската височина от първи опит, а след това направи три фала на 6.05 м. Трикратният европейски шампион Рено Лавийени (Франция) тази вечер остана с бронзовия медал, след като скочи 5.95 м от първи опит, а след това направи един фал на 6.00 м и още два на 6.05 м. РАЯ ИВАНОВА, пратеник на Sportal.bg в Берлин

Още по темата

0 0 0 0 6 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 4921 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1