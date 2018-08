Снукър Невероятният Уилямс не спира да трупа титли! 12 август 2018 | 20:54 - Обновена 0 0 0 1 3 Great to see today's champion @markwil147 celebrate his victory at the World Open with the tournament volunteers in Yushan today! pic.twitter.com/QlkrGAg5bj — WPBSA (@WPBSAofficial) August 12, 2018

Уилямс изживя изумителен изминал сезон, в който спечели три трофея, включително този от "Крусибъл", като изглежда не е загубил страховитата си форма. Топ наградата от 150 000 паунда пък направи общите му печалби през последната година доста над 1 милион, а броят на ранкинг титлите му вече е 22. Той все още изостава по този показател от Стивън Хендри (36), Рони О'Съливан (33), Джон Хигинс (30) и Стив Дейвис (28), но дръпна сериозно на Марк Селби (14) и шампиона от Рига Мастърс Нийл Робъртсън (14). And that's a wrap here in China for the #WorldOpen!



Time for a or , right @markwil147? pic.twitter.com/anjWGIxyde — World Snooker (@WorldSnooker1) August 12, 2018

Уилямс направи невероятни обрати и в четвъртфиналите, където изоставаше с 0:3 от финалиста в Латвия Джак Лисовски, а след това и с 2:5 от Нопон Сенкам в полуфиналната фаза, за да се поздрави в крайна сметка с успеха. С тлъстия чек от World Open той изпревари Рони О'Съливан на второ място в световната ранглиста и има страхотен шанс дори да измести Марк Селби от върха, и то още до края на 2018-а. pic.twitter.com/vBF0qAaFBi — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) August 12, 2018

Съкрушителен бе краят на турнира за Гилбърт, който остана болезнено близо до първа ранкинг титла в кариерата си, както и до скок в топ 16 на ранглистата. 37-годишният майстор на щеката от Тамуърт обаче ще се утеши с чек за 75 000 паунда - най-големия в кариерата му, като все пак от 29-и се изкачи до 20-а позиция в класацията на World Snooker. He's done it!



Mark Williams comes back from 9-5 down to WIN the 2018 Hong Rui Ma Yushan World Open!



Claiming his 22nd ranking title, the World Champion pockets the £150,000 top prize in Yushan! #WorldOpen pic.twitter.com/eCAiccyMCn — World Snooker (@WorldSnooker1) August 12, 2018

"При 5:9 почти бях приключен. Да спечеля три поредни мача от губеща позиция е невероятно, но в нито един момент не се отказах. Никога не показвам на съперника, че съм загубил надежда и понякога се получава. Съчувствам на Дейвид, защото нямаше много добри шансове от 5:9 нататък. Аз играх много добре в този период и го поставих под напрежение, така че той няма вина за серията от 5 загубени фрейма. Can this man be stopped?



@markwil147 wins the Hong Rui Ma Yushan World Open, coming back from 9-5 down to win his 22nd ranking title! #WorldOpen pic.twitter.com/ut7U8p61NP — World Snooker (@WorldSnooker1) August 12, 2018

