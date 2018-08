Други спортове Руснакът Артур Далалоян спечели 2 титли на финалите на уредите 12 август 2018 | 20:38 - Обновена 0 0 0 0 0

22-годишният Далалоян стана първи на успоредка с 15.443 точки, първи на прескок с 14.900 точки и трети на земя с 14.466.



Така той вече има четири европейски титли в кариерата си след златото в отборната надпревара в Глазгоу и титлата през 2017-а на прескок. WOW! Israel's Artem Dolgopyat wins the silver medalat the 2018 European Championships men's floor finals.



Congrats! #EC2018 @UEGymnasticspic.twitter.com/D2KeTqGYOf — Israel (@Israel) August 12, 2018 Руснакът има още сребро и бронз от континентални шампионати.



Втори на успоредка завърши Давид Белявский (Русия) с 15.166 точки, а трети е Оливер Хеги (Швейцария) с 14.633.



26-годишният Белявский спечели 15-и медал от европейско първенство.



В последния финал, този на висилка титлата завоюва 25-годишният Оливер Хеги (Швейцария) с 14.700 точки, за когото това е първи златен медал от шампионат на Стария континент.



Втори остана легендата на спортната гимнастика - олимпийски шампион от Лондон 2012, двукратен световен и двукратен европейски първенец на висилка Епке Зондерланд с 14.400 точки. 32-годишният холандец допусна грешка в изпълнението си.



Трети се нареди Давид Вечернеш (Унгария) с 14.033 точки.

He's done it again!!!!



Artur Dalaloyan has taken another GOLD today on the parallel bars with a score of 15.433 to go with his vault win from earlier today!



