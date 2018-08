Други спортове Елефтериос Петруниас затвърди доминацията си на халки на ЕП (видео + снимки) 12 август 2018 | 19:52 - Обновена 0 0 0 0 0

The 2018 European Champion on rings … Eleftherios Petrounias (GRE)! #EC2018 pic.twitter.com/DnQD4InNzy — UEG (@UEGymnastics) August 12, 2018

27-годишният Петруниас заслужи златото с 15.466 точки.



Втори се класира Ибрахим Чолак (Турция) с 15.100 точки, а брозновото отличие спечели Кортни Тълок (Великобритания) с 15.000.



Петруниас е доминант на уреда в последните сезони, като няма загубено голямо състезание от 2015 година насам. Той триумфира на Олимпиадата в Рио 2016, а освен това е двукратен световен и четирикратен европейски шампион.

GOLD! Dominick Cunningham becomes the European Champion in the men's floor event. Superb performance!



Watch: https://t.co/2ynmads1Gx#bbceurochamps #EC2018 pic.twitter.com/5BkWiToQ4J — BBC Sport (@BBCSport) August 12, 2018

На земна гимнастика титлата спечели Доминик Кънингам (Великобритания) с 14.666 точки.



Среброто взе Артьом Долгопят (Израел) с 14.466 точки, а трети е Артур Далалоян (Русия) също с 14.466 точки, но има по-слаба оценка за изпълнение.



Изненадващо европейски шампион на кон с гривни стана 19-годишният Рис МакКленаган (Ирландия) с 15.300 точки.

Двама гимнастици взеха сребърни отличия. Роберт Селигман (Хърватия) и Сашо Бертончели (Словения) получиха еднакви оценки от по 14.866 точки, както и еднакви оценки за трудност и изпълнение.



Олимпийският, двукратен световен и европейски шампион Макс Уитлок (Великобритания) падна от уреда и остана едва седми с 14.000 точки.

Job well done for Rhys Mcclenaghan! And he knows it … #EC2018 pic.twitter.com/Sa3UeiQp6P — UEG (@UEGymnastics) August 12, 2018

