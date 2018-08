Други спортове Димитър Димитров се класира 7-и на финала на прескок на ЕП по спортна гимнастика 12 август 2018 | 19:08 - Обновена 0 0 0 0 1



Димитров получи 14.366 точки за първия си скок и 14.000 за втория, което в средна оценка от 14.183 точки. Гимнастикът направи два много добри прескока, приземени с леко пристъпване.

A Russian 1-2 in the Men's Parallel Bars!

Artur Dalaloyan wins, David Belyavskiy takes second and Oliver Hegi of Switzerland is the bronze medalist.



Watch: https://t.co/IwRsMvkZj0#bbceurochamps #EC2018 pic.twitter.com/qvHz75BLqg — BBC Sport (@BBCSport) August 12, 2018

Самото класиране на Димитров на финала е огромен успех за българската гимнастика. Българин попада сред осемте най-добри на континентален шампионат за първи път от 2010 година насам, а Димитров участва на първи финал в кариерата си на голямо първенство.



Руснакът Артур Далалоян защити европейската си титла, след като получи средна оценка за двата прескока 14.900 точки.



На второ място се нареди Игор Радивилов (Украйна) с 14.866 точки, а трети е Дмитрий Ланкин (Русия) с 14.666 точки. He's done it again!!!!



Artur Dalaloyan has taken another GOLD today on the parallel bars with a score of 15.433 to go with his vault win from earlier today!



He's done it again!!!!

Artur Dalaloyan has taken another GOLD today on the parallel bars with a score of 15.433 to go with his vault win from earlier today!

Incredible from the now 4 time European champion!#TheMoment #EC2018 pic.twitter.com/FzdMcUSgTa — Euro Champs (@Euro_Champs) August 12, 2018

