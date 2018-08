Лоренсо и Маркес спретнаха спектакъл, но шампионът е отново втори в Австрия

Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо донесе трета поредна победа на италианския конструктор в Австрия и остави шампиона на MotoGP отново на втората позиция, както преди 12 месеца направи и съотборникът му Андреа Довициозо. Лоренсо триумфира за трети път през сезон 2018 след невероятен спектакъл за феновете на мотоциклетизма. С тях двамата за победата се бореше и Довициозо, но десет обиколки преди финала той допусна грешка, която го отдалечи от челното място.

Италианецът финишира трети, а зад него на изоставане от над седем секунди карирания флаг премина и сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу, следван от Данило Петручи и Валентино Роси, който съумя да минимизира загубите от вчерашната квалификация.

Стартирал трети, Андреа Довициозо поведе на старта с намерението да докаже, че "Ред Бул Ринг" е територия на Ducati. Два завоя по-късно неговият съотборник Хорхе Лоренсо изпревари с една маневра Маркес и него и излезе начело.

Блестящ старт направи още Алекс Ринс със Suzuki, който тръгна десети, а до края на първата обиколка стана четвърти. За една обиколка и Доктора успя да напредне и от 14-ото се изкачи до 10-ото място. За сметка на това съотборникът му Маверик Винялес претърпя шокиращ старт и падна до 16-а позиция.

В началото на втората обиколка Маркес изпревари Лоренсо, а Кръчлоу - Петручи и зае мястото зад водещото трио. Маркес започна да увеличава преднината си и в 6-ата обиколка тя нарасна на половин секунда от втория Лоренсо. Междувременно малко по-назад Йоан Зарко със сателитната Yamaha и Андреа Яноне - победител в Австрия от 2016-а - се докоснаха и въпреки че не паднаха, изгубиха няколко позиции.

В осмата обиколка Маркес, Лоренсо и Дови се откъснаха от останалите мотоциклетисти на 4 секунди. Няколко завъртания по-късно Дови повиши темпото и направи няколко най-бързи обиколки. Италианецът започна да спори със съотборника си за второто място, но Лоренсо го защитаваше яростно. По това време Маркес бе увеличил преднината си на девет десети.

Нещо се случи с темпото на Марк и в 19-ата обиколка дуото на Ducati стопи напълно пасива си. Точно тогава започна и серията от инфарктни изпреварвания, които на няколко пъти можеха да доведат до падането на Маркес и Лоренсо.

Лоренсо мина пред Маркес, а в опита си да надхитри и двамата Довициозо допусна грешка и излезе извън очертанията на пистата. Два завоя по-късно Маркес си върна лидерството с опасна маневра и за да не се ударят пилотите натиснаха едновременно спирачките. Забавянето им позволи на Дови да ги настигне, но след още четири обиколки той се откъсна назад от Лоренсо и Маркес.

Три обиколки преди финала Лоренсо направи грешка и позволи на Маркес да спечели позиция. Двамата си разменяха позицията многократно, но ускорението на Лоренсо така и не позволи на Маркес да се откъсне. Пилотът на Ducati победи бъдещия си съотборник и даде заявка за много интересно партньорство между тях в Honda догодина.

Единствената катастрофа бе тази на Ксавие Симеон в третия завой на 12-ата обиколка.

Зад Роси топ 10 допълниха Дани Педроса (Honda), Алекс Ринс (Suzuki), Йоан Зарко (Yamaha) и Алваро Баутиста (Ducati). Съотборникът на Доктора Маверик Винялес изобщо не влезе в топ 10 и финишира 12-и.

Валентино запази втората си позиция в генералното класиране, но вече изостава с 59 точки от лидера Марк Маркес. Третото място вече е заето от Лоренсо.