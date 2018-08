Белгиец победи в мъжкия маратон с рекордно време

Нерт водеше категорично през почти цялата дистанция и логично стигна до победата. На 1:33 минути зад 28-годишния белгиец завърши Тадес Абрахам от Швейцария, който през кариерата си има два златни европейски медала в полумаратона и седмо място в Рио. Италианецът Ясине Рашик спечели бронза с рекордното за кариерата си време 2:12:09 часа.

Belgium’s third gold medal of the European Championships!



Koen Naert wins the men’s marathon in a championship record of 2:09:51, the first Belgian to win this title since Karel Lismont in 1971!



Naert 2:09:51

Abraham 2:11:24

